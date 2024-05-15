Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Буданова в интервью The New York Times о том, что нам не хватает резервов, и рассказал, как это исправить.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, ничто не мешало Блинкену вечером сыграть и спеть в киевском баре, не нужно здесь искать какой-то злой умысел, что вот госсекретарь таким занимается, а между тем на Харьковщине беда. В то же время, добавляет он, это открывает интересные глобальные дискуссии.

«Мне кажется, что общество даже уже наше готово и настроено к тому, что мы должны просить не просто и не только оружие у Запада, а введение войск. Ввод войск хотя бы в Центр, Запад Украины, чтобы мы ощущали эту физическую, предметную поддержку. Я думаю, что это важно», – утверждает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, Буданов в интервью для The New York Times заявил, что у украинских сил плохо с резервами, которых практически не осталось, и практически все наши войска сейчас либо на Харьковщине, либо в Часовом Яру.

«Ну, неизвестно, кого имел в виду господин Буданов: имел он в виду именно спецназовцев ГУР или в целом за все войска. Здесь трудно сказать на самом деле, возможно, за разведку, но мне кажется, что это опосредованный призыв к Западу, учитывая, что это издание New York Times, о том, чтобы они обратили внимание и серьезно продолжили обсуждение идеи направления западных войск в Украину», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, когда истребители F-16 прибудут в Украину и как изменится ситуация на фронте.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала о рисках Харькову и Сумам.