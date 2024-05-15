Белорусская блогерка-оппозиционерка Татьяна Мартынова заявила, что с демократической беларусью не покончено, есть белорусы, которые понимают это, а потому и помогают Украине.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Это 9 мая, общий брифинг с Метсолой. Он (ред. – Зеленский) отметил: «Европа – это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно День Европы для Грузии, и День Европы для беларуси. Ну, и дальше он по беларуси тоже говорит. Ну, это важный сигнал, и они синхронизированы между Украиной, Европой по наработке общей позиции все же по беларуси. То есть за беларусь готовы повоевать», - отмечает Алексей Буряченко.

Кроме того, добавляет гостья программы, недавно на Мальте Тихановская подписала с Метсолой первый важный документ от лица демократических сил беларуси. Это и заявление Зеленского на брифинге, подчеркивает она, - это очень хороший знак, и важно, что это происходит синхронно для беларуси и Украины, об этом надо рассказывать, чтобы люди понимали, что их не бросили.

Как объясняет оппозиционерка, у демократических стран, кроме очень большой обеспокоенности и временами оружия для нас, других сил, методов нет. То есть, констатирует она, санкции – это давление, они нужны, но они очень медленные, неповоротливые, и бизнес обычно их обходит, ведь, как были зоны перекида, как были страны, которые на этом зарабатывали (беларусь в первую очередь как серая зона), так они и есть.

«И поэтому тут поддавили санкциями, тут подписали договор, выделили какое-то очередное финансирование на медиавойну, здесь Украине дали оружие, тут белорусы показывают украинцам (а они обязаны это делать, я считаю), что мы и Лукашенко – это две разные истории. Поэтому белорусы волонтерят в Украине, поэтому белорусы воюют в Украине, поэтому я в Украине в том числе как медиаперсона», - объясняет Татьяна Мартынова.

Как сообщала Politeka, Солонтай рассказал, как восстановить деоккупированные территории.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какую игру планирует Си Цзиньпин.