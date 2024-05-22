Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что в Харьковской области ВСУ стараются втягивать россиян в городские бои, потому что на поле у них преимущество.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, в Харьковской области у нас созданы узлы оборони, и противник сейчас не может их просто обойти. Да, констатирует он, некоторые населенные пункты этих узлов россияне взяли, но другие не получается, поэтому они фактически там застряли.

«Поэтому наша сейчас задача, насколько я вижу стратегию Генерального штаба, - это потихоньку, спокойно сдерживать противника на узлах обороны, если не получается – постепенно отходить на другие узлы обороны и затягивать противника в городские бои. Это наша стратегия с учетом ресурсов», - рассказывает Олег Стариков.

А городские бои, подчеркивает гость программы, – это совершенно другой вид боя, чем на поле, вот противник пытается вести с нами войну на поле, но там у нас шансы не высоки их-за отсутствия преимущества в воздухе. Тем не менее, добавляет он, у нас преимущество в беспилотных летательных аппаратах, ударных дронах, а у противника – в разведывательных, поэтому и их КАБЫ сейчас отыгрывают такую серьезную роль в наступательной операции именно в географии Харьковской области.

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