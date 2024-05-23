Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что за всю историю независимой Украины перед президентом Зеленским стоят самые трудные вызовы и задачи.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Если брать всех президентов, которые были за всю эту историю, и если брать проблемы, навалившиеся на президента Зеленского, ну, это преимущество будет в сторону Владимира Александровича, потому что он с гордостью встретил все эти проблемы и всю эту навалившуюся тяжбу», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт отмечает, что и в правлении Зеленского есть проблемы, одна из самых больших, по его мнению, - это люди в окружении президента, которые не дотягивают до уровня специалистов в своей области. Также, добавляет он, таких людей не хватает и в нашем правительстве.

«Чего я ожидаю от президента Зеленского? Я ожидаю от Зеленского обязательно в ближайшее время вступление в НАТО, в Евросоюз и (ред. – договоры) безопасности, подписанные с нашими союзниками. Потому что, если этих документов не будет, то ждать каких-то инвестиций в нашу страну будет невозможно», - объясняет Георгий Биркадзе.

Что касается саммита НАТО в Вашингтоне, рассуждает эксперт, то раньше он был уверен, что мы получим наконец приглашение на вступление. С другой стороны, отмечает он, когда начались эти разговоры о Фонде на 100 миллиардов для Украины, возникли сомнения. В общем же, заключает эксперт, увидим, что там будет, до этого саммита осталось не так много времени.

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