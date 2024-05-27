Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на Харьковщине и рассказал, начнут ли ВСУ контратаковать россиян и как враг планирует действовать дальше.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, уже Зеленский сообщил, что враг в 90 км от Харькова планирует операции, накапливает войска, что представляет угрозы и свидетельствует о подготовке. То есть, объясняет он, это может быть следующий этап наступательных действий, но сейчас мы видим, что ВСУ успешно отбивают атаки там, где продолжаются боевые действия в районе Липцев и Волчанск.

«В принципе, украинские силы, можно сказать, справились, они отбивают эти атаки, наносят врагу потери. И речь даже уже о возможных контратаках наших сил с целью вытеснить врага обратно в Белгородскую область, а желательно было бы еще дальше, если бы там была хотя бы какая-то демилитаризованная зона, свободная от российских войск», - объясняет Александр Мусиенко.

В то же время он обращает внимание на то, что пишет американский Институт изучения войны: враг накапливает силы в районе Грайворона (Белгородщина), и могут начать наступательные операции в направлении Золочева и Богодухова на Харьковщине или же в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р45, которая соединяет Богодухов с Сумами.

«Они считают, что россияне могли бы вести наступательные операции в одном или обоих направлениях одновременно, что заставило бы Силы обороны перебросить войска на больший участок границы в Харьковской и Сумской области, и что даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинские войска и технику вдоль фронта», - заключает Александр Мусиенко.

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