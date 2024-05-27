Политолог Виталий Кулик рассказал, что представители глубинного народа – это люди, избегающие взаимодействия с государством, и это началось не только после войны из-за мобилизации, но существовало и до этого.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Глубинный народ – это те люди, которые не хотят взаимодействовать с государством любой ценой. То есть они считают государство не в сакральном понимании, не как нечто метафизическое, а вполне конкретно – бюрократия и институции. И этой бюрократии и институциям эти люди не доверяют. Они с ней не взаимодействуют, они не вступают ни в какую коммуникацию, пытаются уйти от этого взаимодействия», – объясняет Виталий Кулик.

Попутно он вспоминает заявление председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов Гетманцева о том, что у нас 4,5 млн человек имеют идентификационный код, но за 10 последних лет не проходили ни по одному реестру транзакций, не осуществляли никаких перерасчетов больших средств, не имеют никакого имущества и не платили налоги.

«Это не мертвые души, они существуют. То есть эти люди полностью проживают в Украине, они не уехали. И это люди, 10 лет умудрявшиеся не пересекаться с государством. При этом каким-то образом они выживали, у них был какой-то доход, они осуществляли какую-то активность, но они были незаметны для государства. И этих людей в целом количество только увеличилось с 4,5 млн до 10 по нашим оценкам, учитывая миграционный процесс», - отмечает Виталий Кулик.

Так что, констатирует он, это люди, которые сейчас пытаются избегать взаимодействия с государством тем или иным способом. По словам гостя программы, это люди, которые находятся в глухой оппозиции к государству и пытаются скрыться максимально, удаляют «Дію» с телефона или не устанавливают ее, имеют кнопочные телефоны, например, банковские карточки на жен или родственников, лишись любой собственности, не имеют на себе ни автомобилей, ни квартир, ничего, что очень похоже на уклонистов, но они существовали и до войны.

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