Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что первые истребители F-16 уже скоро будут в Украине, но их пока мало и, к сожалению, до сих пор есть запрет поражать ими цели по территории рф.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Между тем, рассказывает эксперт, Зеленский посетил Бельгию, Португалию, и уже подписаны соглашения о гарантиях безопасности, он посетил авиабазу, где наши пилоты учатся управлять F-16. Пока, добавляет он, не конкретизировано, когда мы получим в этом году F-16, есть надежда, что летом.

«Вместе с тем есть соглашение, в котором говорится, что около 30 самолетов Бельгия поставит до 2028 года. Скажу, что я ошибался, потому что думал, что это где-то будет 2026 год, скажу вам откровенно. А теперь представьте себе, сколько нужно времени, чтобы мы получили 100-130 самолетов. Ну, там не только от Бельгии, там Нидерланды, там Норвегия еще, то есть, конечно, есть коалиция стран, но…», - комментирует Александр Мусиенко.

По его словам, из того, что Украина наносит удары по объектам ПВО и в оккупированном Крыму, и на территории россии, по радарам, можно сказать, что это уже подготовка к развертыванию F-16. Поэтому надеемся, констатирует эксперт, что первые 5-6 самолетов прибудут сюда как раз летом, в июне-июле этого года.

«Способны ли они будут изменить коренным образом ситуацию без ударов по территории россии, что запрещает делать Бельгия и, очевидно, не разрешат США, потому что это американский самолет, сказать трудно. Но, конечно, определенной поддержкой из воздуха для наших сил эти самолеты будут», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Буряченко прокомментировал скандалы с мобилизацией и объяснил, почему люди не обновляют данные.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли НАТО все-таки закрыть небо над Украиной.





