Дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин заявил, что на Саммите мира Украина должна задавать вопросы не об энергетической безопасности и судоходстве, а об оружии и вводе западных войск.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«При оценке того или иного политического деятеля и топ-менеджера всегда два вопроса определяли мое отношение: это приоритеты, которые он расставляет, правильно ли он расставляет приоритеты, а затем – кого он расставляет на должности для обеспечения решения вопросов по этим приоритетам», - объясняет Дмитрий Чекалкин.

Попутно он вспоминает, что всего лишь несколько дней назад Зеленский давал интервью западным медиа, где назвал 3 ключевых приоритета на Саммите мира, которые его очень удивили. Первый, отмечает дипломат – это энергетическая безопасность, потому что данные свидетельствуют, что у нас долгое время был избыток электричества, Украина продавала его Европе, да, сейчас обнулили экспорт, но это произошло буквально вчера.

И второе, добавляет он – это судоходство. По словам гостя программы, благодаря водным дронам мы смогли прогнать российские корабли из Черного моря, и экспорт зерновых бьет рекорды, он больше, чем во все остальные периоды, этот коридор спокойно действует.

«Почему именно эти два вопроса он выносит? Не оружие, не размещение иностранных контингентов. Сегодня тот же там Алексей Гончаренко ставит вопрос грубо: должны обратиться ко всем нашим европейским партнерам и заводить сюда подразделения», - подчеркивает Дмитрий Чекалкин.

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