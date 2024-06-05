Снятие запретов на использование западного оружия имеет стратегическое значение, но пока это половинчатое решение, украинским войскам необходимо более мощное вооружение.

На севере Украины ситуация остаётся сложной. Западные страны начали снимать запреты на использование артиллерии, но эти меры недостаточны.

Хотя применение лучшей артиллерии, предоставленной Германией, включая дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня, увеличивает дальность поражения, этого мало для значительных изменений на поле боя, рассказывает в студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Противоракетные комплексы Patriot требуют дополнительных мер безопасности, поскольку российские разведывательно-ударные комплексы активно действуют в зоне боевых действий. Это осложняет использование таких систем, несмотря на их высокую эффективность.

Снятие запретов на использование западного оружия имеет стратегическое значение, но пока это половинчатое решение. Украинским войскам необходимо более мощное вооружение, такое как ракеты дальнего действия, для поражения вражеских складов и аэродромов.

"Британцы и французы предоставили ракеты для нанесения ударов по вражеским объектам, что является важным шагом. В июне есть надежда, что американцы снимут запреты на поставку F-16, что критически важно для Украины. Эти истребители необходимы для противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям противника"- заметил эксперт.

Украинские военные начали сбивать вражеские беспилотники с помощью своих дронов, что является важным направлением работы.

"Тем временем, российские беспилотники продолжают создавать проблемы на передовой, так как дорогостоящие ракеты часто не используются для их уничтожения" - заметил Романенко.

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