Оккупанты применяют популярную тактику продвижения на фронте, однако мы сдерживаем их натиск, есть несколько мест, где они планировали прорваться, делится политолог.

В некоторых СМИ появилась информация, что будет еще одно новое направление наступления российских войск на Запорожье. То есть, якобы россияне открыли новый участок фронта в Запорожской области к западу и востоку от Нестерянке. Об этом в студии Politeka Online рассказал детальнее Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ.

"Это продвижение потенциально может добраться к нашему тылу, который защищает Работино и Орехов, ключевую точку обороны Украины на запорожском фронте.

Но помнится, что недельку-другую тому назад кто-то там из западников написал, что уже всё, и Работино российские войска захватили, как они Киев не захватили до сих пор. Написать же можно тоже всё, что угодно" - заметил эксперт.

По его словам, оккупанты давят везде в одном принципе. Они давят по принципу воды, то есть равномерное давление идёт по всей плоскости, по всей линии боевого столкновения, и где начинает протекать, где есть маленькая возможность, они как вода туда лезут и перебрасывают туда, естественно, все резервы, наиболее боеспособные подразделения, чтобы там развить успех.

"Ну, мы знаем, как эти места ищут. Их ищут на стыке бригад. Есть места объективно, какие-то сложные по топографии, там по рельефу, то есть разные ситуации. Если сейчас что-то дрогнет на Харьковщине, они туда кинут всё, что можно, и полезут всё, и чтобы только зайти туда. Если дрогнем мы, они полезут сюда, на Константиновку" - поделился Сазонов.

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