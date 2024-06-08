Разрушить украинскую государственность быстрым ударом не удалось, а затяжная война не отвечает их стратегическим интересам, считает эксперт.

Согласно информации, появившейся в СМИ, россияне продвинулись на трёх участках фронта: в южной части Работино на запорожском фронте, к югу от села под Марьинкой, и к северо-западу от Очеретино на Покровском направлении.

Также заявили, что российские войска вошли на окраины села Новоалександровка. Детальнее об этом рассказал в студии Politeka Online Григорий Тамар, офицер ЦАХАЛа в отставке, писатель, журналист, военный историк.

"Россиянам удаётся сохранять инициативу и вести наступательные действия на нескольких участках одновременно. Это позволяет им добиться более выгодных переговорных позиций в случае перевода конфликта в стадию переговорного процесса, что является их мечтой.

Путинское руководство не скрывает своих намерений предложить переговоры, надеясь, что каждый метр оккупированной украинской земли останется под их контролем" - заявил эксперт.

По его словам, разрушить украинскую государственность быстрым ударом не удалось, а затяжная война не отвечает их стратегическим интересам. В такой ситуации путинский режим может представить оккупацию части украинской территории как успех.

"Если бы та помощь, которую Запад оказывает Украине сегодня, была предоставлена два года назад, война могла бы уже закончиться. Важно понимать, что у каждой страны есть свои слабые места. Для России это экономическая зависимость от нефти" - добавил Тамар.

Он добавил, удары по нефтяной инфраструктуре могут серьёзно подорвать российскую экономику и снизить доходы от углеводородов. Это было бы стратегическим достижением. Насколько это удастся Украине, покажет время в ближайшие недели и месяцы.

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