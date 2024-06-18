Философ Сергей Дацюк заявил, что, даже если не с Китаем из-за Тайваня, то с россией Трамп может пойти на прямой конфликт, пусть вначале не ядерный, но именно с такими рисками.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Предположим, приходит Трамп, и он договариваться с Си. Предположим, говорит: «Тайвань действительно китайский, мы за это вписываться не будем». Окей, хорошая ведь ситуация, правда? Война откладывается Китая со Штатами, но тогда россия. А вот с россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет», - утверждает Сергей Дацюк.

По его мнению, Трамп такой же невменяемый, как путин, в том смысле, что умеет настаивать на своем и умеет организовать удары в том числе по территории россии. Тогда, рассуждает философ, когда у нас есть вот такие Трамп и путин, единственный уравновешенный и вменяемый – это Си, только к нему можно будет апеллировать, чтобы как-то остановить ядерную войну.

К тому же, добавляет гость программы, шанс, что Трамп существенно поменялся и как-то не будет демонстрировать то поведение, которое во время первого своего срока демонстрировал, ничтожно мал. Да, добавляет он, Трамп умеет блефовать и может блефовать, но блефовать в ситуации мира - это одно, а в ситуации войны – другое, хотя надо понимать, что ядерное оружие - это последний аргумент.

«Возможно, это в начале будет даже не ядерный конфликт. Ядерные конфликты вот так ни с чего не возникают. В начале это обычный конфликт будет, а за обычным конфликтом, когда он не решает проблемы и ситуацию, наступает ядерный конфликт», - заключает Сергей Дацюк.

Как сообщала Politeka, Богуславский заявил, что война – это продолжение решения той задачи, которую мы поставили перед собой в 2013 году.

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