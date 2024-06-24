Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал масштабные перестрелки в Дагестане и рассказал, кто причастен к этому и чем все может закончиться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ситуация в Дагестане была довольно тяжелая минувшей ночью и вечером. Перестрелки масштабные, а перестрелки происходили по меньшей мере в трех местах: это Махачкала, непосредственно столица Дагестана, это Дербент, город южнее Махачкалы, и это так же Сергокала, городок небольшой в 65 км от Махачкалы. То есть три такие значительные точки напряжения было», - замечает Александр Мусиенко.

Известно, рассказывает он, что сгорела синагога, убили православного священника, скрывавшихся в церкви людей, звучало «Аллах акбар!». То есть, констатирует эксперт, совершались эти действия в частности на религиозной основе, это признак причастных радикальных исламистских организаций, возможно, и террористических.

«Сейчас, кстати, самое важное, кто возьмет на себя ответственность. Ждем, потому что я думаю, что не все просто так, поскольку в Сергокале задержали члена «Единой России», правящей партии путина, который был главой района, и как раз его сыновья и племянник совершили вот эти действия. Именно они начали перестрелки, именно они сожгли синагогу, именно они штурмовали церковь, именно они убили правоохранителей», - рассказывает Александр Мусиенко.

Итак, констатирует эксперт, бои были мощные, это продолжалось несколько часов, росгвардия, БТР, режим контртеррористической операции, жертвы с обеих сторон. И это все, подчеркивает он, сделала горстка людей, и такой масштаб, такая акция, которая так просто не закончится.

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