Чтобы достичь этой победы, необходимо увеличить уровень поставок вооружения, это признают и американские военные, и экономисты.

Крымский Керченский мост уже не имеет того военного стратегического значения, которое было ранее. Сейчас этот объект не является настолько важным, хотя он все еще используется для логистического обеспечения, об этом в студии Politeka Online рассказал Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

С точки зрения стратегического значения для Путина, мост важен не только для него, но и для граждан Украины, которые видят в его существовании серьезное нарушение. Поэтому приостановка его функционирования остается актуальной задачей. Вероятно, это может случиться в течение лета, однако для этого потребуется подобрать соответствующие средства.

«Основное внимание сейчас сосредоточено на остановке продвижения противника. Текущая ситуация зависит от скорости и эффективности помощи Запада в поставках вооружения и техники. Западные специалисты оценивают ситуацию, говоря о необходимости изменения подхода со стороны США» - делится эксперт.

Он выразил мнение, на первом Рамштайне обсуждалось стратегическое поражение России, которое должно сделать её неспособной вести войну так, как сейчас с Украиной. Чтобы достичь этой победы, необходимо увеличить уровень поставок вооружения. Это признают и американские военные, и экономисты.

«На фронте ситуация остается сложной, и стабилизация возможна только к осени при условии изменения подхода к оказанию помощи Украине. Россия обвинила США в обстреле Севастополя, заявив, что атакам с водятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки США» - заметил военный.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.