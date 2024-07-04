Последние действия ВСУ перспективны не только для деблокирования отдельных направлений, занятых врагом, но и для полного изгнания противника из регионов.

Армия РФ формирует новые ударные группы с целью отвлечь ресурсы Сил обороны Украины с востока на север. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, добавив, российская армия изменила тактику, решив расширить зону боевых действий и усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и увеличенным количеством обстрелов.

Эти удары включают авиационные бомбы КАБ, ракеты и попытки прорывов в местах, где ранее не было больших группировок. В результате была разработана операция с ударами на Харьковском направлении, а также предусматривалось направление на Сумы, чтобы украинские силы были вынуждены перебросить значительные ресурсы на север.

«Тем не менее, планы оккупантов на Харьковском направлении не увенчались успехом, так как Силы обороны Украины смогли их остановить. Несмотря на тяжелые условия боев, украинские военные сумели не только стабилизировать ситуацию в районе Волчанска и Липцев, но и провести контрудары» - заметил эксперт.

Маломуж добавил, что украинские силы удерживают сильные позиции в ряде секторов города и окружают агрегатный завод. Эти действия перспективны не только для деблокирования отдельных направлений, занятых врагом, но и для полного изгнания противника из регионов.

Однако, ситуация остается крайне напряженной. Российская армия продолжает формировать новые ударные группы и пытается проверить направления Волчанск — Липцы и другие, постоянно угрожая Сумской дуге, предполагая возможные ротации или передислокации украинских сил с востока.

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