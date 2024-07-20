Все инвестиции, которые хотели уйти - они ушли, а те, которые не успели - они сейчас заблокированы в Украине, потому что каналы оттока капитала ограничены, курс гривны удерживается квази административными механизмами со стороны Национального банка, соответственно инфляция тоже.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в интервью youtube-канала Politeka Online.

Он добавил, что инвестиции в Украину не идут в любом случае, потому что колоссальные риски войны, которые присущи всей стране - это страновые риски, связанные с войной.

Механизмов компенсации этих рисков правительство до сих пор не разработало и не применило, поэтому особо на инвестиций нам рассчитывать не стоит, курс гривны удерживается квази административными механизмами, поэтому война она перебивает любой негативный эффект от дефолта.

Также эксперт прокомментировал, может ли доллар подняться до рекордных 50 гривен.

"Доллар в принципе может быть и скорее всего когда-то он и будет по 50, но точно, наверное, не этим летом и не этим августом, когда может произойти дефолт", - считает Алексей Кущ.

Что касается девальвации, то Министерство Финансов, которым нужна девальвация гривны хотя бы до 45, чтобы увеличить поток налогов, который собирает таможня.

Таможенные сборы, НДС и таможенные пошлины привязаны к курсу гривны официальному курсу гривны, а Национальный банк боится, что такая сильная девальвация вызовет отток гривне вкладов банковской системы и может спровоцировать банковский кризис, а Нацбанку нужен курс 40.

"Ну вот между вот этими двумя точками 40 и 45 думаю где-то посередине к концу лета и сойдутся", - резюмировал экономист.

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