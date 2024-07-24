Военный эксперт Александр Мусиенко оценил успешный удар ВСУ по порту Кавказ, где удалось поразить последний паром «Славянин», который может осуществлять железнодорожные переправы в Крым.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как известно, отмечает он, у россиян не так много вариантов осуществлять логистику до оккупированного полуострова, и вот один из – эта паромная переправа, которую мы поразили. Эксперт отмечает, что эти паромы переправляли именно железнодорожные вагоны с боеприпасами, взрывчатыми веществами и тому подобное, что необходимо для обеспечения враждебного контингента в Крыму.

«Переправлялись они через паромную переправу из-за того, что нагрузки на Крымский мост очень серьезно выросли, а после того, как он дважды был существенно поврежден, враг не может его столь активно использовать. Плюс они опасаются, что Украина может атаковать мост, поэтому ценные грузы они перевозили паромом», - объясняет Александр Мусиенко.

Однако, констатирует он, для врага сохраняются возможности, потому что это один из компонентов логистики, поэтому нужно заканчивать со вторым – Крымским мостом. Да, отмечает эксперт, некоторые говорят, что сейчас он уже не выполняет свои функции, поэтому, возможно, и не должен представлять интерес для ВСУ, но это ошибка.

«Пока у врага есть возможность что-то использовать и пока у него есть вообще инструмент, он может это использовать. То есть пока у них есть непосредственно мост, всегда есть риски того, что враг будет применять и пытаться перемещать определенные боеприпасы, оружие и все, что необходимо для обеспечения оккупационного контингента. Поэтому мост так же нужно разрушить», - заключает Александр Мусиенко.

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