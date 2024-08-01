Кандидат политических наук Станислав Желиховский пояснил, что после возможной победы на выборах действия Трампа будут значительно отличаться от того, что он сейчас говорит публике.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Мне кажется, что самой большой проблемой сейчас является то, что Дональд Трамп – абсолютно непрогнозируемый политик. Здесь сейчас много говорится о том, насколько он опасен и для Америки, и для мира, но я все же сторонник того мнения, что Дональд Трамп довыборный и послевыборный – это абсолютно два разные будут политики», - отмечает Станислав Желиховский.

По его словам, конечно, это будет не какой-то радикально другой Трамп, но все же в контексте того, как можно будет вести внутренние и внешние дела США, будут разногласия между действиями и предвыборными популистическими лозунгами, пиаром, который мы видим сегодня.

«В этом и загадка Трампа, он никогда не раскрывал свои карты перед тем, как приступить к своим обязанностям, и мы видели это по первому президентству. Много, помню, было прогнозов, что он придет, сдаст Украину россии или отдаст Крым, а на самом деле этого не произошло. Да, были специфические его поступки, которые было трудно трактовать иногда, но все же он не пошел на прямые переговоры с путиным, хотя и с ним встречался, и еще при нем были доставлены в Украину летальные типы вооружения, которые спасли наше государство в первые дни полномасштабной агрессии российской федерации», – объясняет Станислав Желиховский.

Следовательно, констатирует он, не исключено, что Трамп может быть еще более агрессивным, если придет к власти, и захочет показать, что может надавить на россию так, как этого не мог Байден. Однако, отмечает эксперт, в таком случае появляются риски еще большей эскалации, пусть даже Трамп даст больше помощи Украине, но мы можем получить многолетний конфликт.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Украина получит не только истребители F-16, но оружие к ним.

Также Politeka писала о том, что Чорновил рассказал о плане Трампа по Украине.