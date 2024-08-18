На Покровском и Торецком направлениях российские оккупационные войска продвигаются, как для позиционной войны, очень быстро.

Сейчас на Покровском и Торецком направлениях тактический кризис, и он в любой момент может перейти в оперативный.

Оперативным кризисом может считаться прорыв фронта и выход врага на оперативное пространство. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности Олег Стариков в интервью Politeka Online.

"Это примерно то, что происходит на Курском направлении: были прорваны оборонительные линии, наши передовые части вышли на оперативный простор и начали кошмарить Курскую область. Вот это может произойти у нас, если мы не сдержим, если там будет прорыв, а предпосылки к этому есть. Военные всегда анализируют по самому худшему варианту, нас так учили, потому что всегда готовимся к самому худшему, а тут раз – и лучшее произошло, ну и слава Богу, что так", – заявил Олег Стариков.

Військовий експерт додав, що, окрім Покровського та Торецького напрямку, загроза серйозної тактичної кризи також наростає на Південнодонецькому напрямку, на півночі від Вугледара, там уже в кількох місцях перекрита дорога Вугледар – Костянтинівка.

"Они делают так, чтобы брать в клещи наш Угледарский гарнизон, который не могли с начала войны взять в лоб, там не одну бригаду положил противник, а сейчас они обойдут с Севера и с Юга и всё, и таким способом выступ выравняют", – добавил Олег Стариков.

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