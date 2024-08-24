Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что, кроме операции на Курщине, ВСУ следует готовить еще один удар, возможно, на Запорожском направлении, чтобы распылить силы противника.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Обеспокоились российские военкоры, у них очередная истерика, мол, Украина готовит какие-то наступательные действия на Юге. На Запорожском направлении, говорят, уже формируются какие-то войска, чтобы на Энергодар идти, или на левобережье Херсонщины, или Пологовский район. И россияне прекратили атаки. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что они затаились, что либо они к чему-то готовятся, либо ждут, что Украина что-то может сделать опасное и болезненное для них. Это интересная ситуация», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, если Украине действительно хватает ресурсов, сил и средств для каких-то болезненных ударов по врагу, то это может быть замысел нашего командования. Как отмечает эксперт, он это называет тактикой кунгфу, когда, как в фильмах, вы вылетели, нанесли удар и где-то исчезли, и это при том, что, казалось бы, у вас не так много сил, но удары болезненные.

К тому же, добавляет эксперт, россияне прекратили сейчас атаки на Запорожском направлении из-за потерь и истощения подразделений, поэтому вынуждены концентрировать силы именно на определенных участках наступления, а направления наступления приходится сужать.

«Логика в том, чтобы атаковать на Севере, на Курщине, атаковать на Юге, наносить удары максимально, насколько это возможно, чтобы растянуть врага на максимальную линию обороны по фронту, заставить его разбрасывать свои силы», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, действительно ли россия планирует за 2-3 месяца закончить войну.

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