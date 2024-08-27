Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что есть неплохие шансы наладить отношения с Индией, надо просто им объяснить, чем выгодна Украина и чем проблемн россия.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Есть фотографии встречи Моди с Зеленским, все мировые газеты поместят эти два снимка: Моди обнимается с путиным, Моди обнимается с Зеленским. Не, ну, с Зеленским крепче. Реально путина он обнимал, как в третьем классе на дискотеке девушку – на пионерском расстоянии. А Зеленского и в щечку, и в ушко, И Зеленский его. Ну, я в хорошем смысле. В общем, видно, если с путиным у него дела, то с нами, с Украиной у него все-таки любовь», - комментирует Михаил Шейтельман.

По его мнению, в душе индусы должны быть за нас, за Украину, им надо просто все объяснить, все донести. Попутно эксперт напоминает, что Индия называет себя самый большой демократией, а также это самая большая в мире страна, получившая независимость от империи, от Великобритании, так что нас есть чему поучиться.

«А им есть что у нас купить. Они покупают у нас зерно и другую еду. Кстати, в том числе благодаря давлению Индии возможен наш коридор, и россияне не решаются обстреливать гражданские суда, идущие из Одессы, потому что это в Индию идут суда, и россияне не хотят портить отношения с индусами», - отмечает Михаил Шейтельман.

Поэтому, утверждает эксперт, надо объяснять индусам, что такое Украина, налаживать контакты, а то исторически у них сложились хорошие отношения с россией, с СССР, и они думают, что россия – это и есть СССР, что не так.

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