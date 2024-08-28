Сейчас не наблюдается вывод подразделений ВСУ из Покровского направления, напротив, даже есть подкрепление, хотя и недостаточное.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Штурм Покровска – это не игра, это даже не Авдеевка, не Бахмут, это очень серьёзная агломерация, которая готовится к укреплению, где есть промзоны, застройка, и я как раз думаю, что штурм Покровска успеха не будет иметь. Они будут пробовать, возможно, даже всерьёз не будут туда лезть, потому что они понимают, что они там увязнут и останутся все", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам военного, российские оккупанты сейчас несут сумасшедшие потери при продвижении по открытой местности к Покровску, а штурмовать город и уличный бои – это совсем другая история. Армия рф еще с марта безуспешно пытается взять маленький город Часов Яр, а в агломерации Покровск-Мирноград они увязнут еще хуже.

При этом, как отметил эксперт, на Покровское направление рф кидает столько же живой силы, как на Авдеевку, а по технике такого количества у них уже нет, то есть российские ресурсы выдыхаются.

"При этом сохраняется угроза со стороны Селидово наша и со стороны Константиновского района. То есть они вынуждены укреплять фланги, чтобы не получить котёл", – добавил Кирилл Сазонов.

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