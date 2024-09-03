Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию Bloomberg о том, что в ближайшее время Иран поставит россии баллистические ракеты.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Об этом писало еще несколько месяцев назад издание Reuters, и они отмечали, что такое решение уже есть, и достигнуто соглашение соответствующее между россией и Ираном. россия взамен должна была поставлять самолеты, должна была поставлять даже золото, потому что была же информация о том, что россия платила чуть ли не золотыми слитками за поставки шахедов раньше. А теперь они достигли соглашения о ракетах», – отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, есть инсайдерская информация о том, что 22 августа россия попросила встречи с иранскими военными, генерал-майорами, она состоялась, и там они достигли практически всех условий поставок этих ракет. Так что, констатирует он, это произошло буквально на днях.

«Поэтому действительно то, что пишет Bloomberg, можно подтвердить, и это подтверждают мои источники. Пока неизвестно об объемах ракет, но, вероятно, на начальных партиях речь может идти о десятках, не больше. То есть это не сотни и не тысячи», – рассказывает Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует эксперт, несмотря на то, что у Ирана есть новый президент и, казалось бы, Пезешкиян выберет прозападный курс для своей страны, говорили, что никаких поставок не будет, потому что они готовятся к войне с Израилем. Однако, заключает он, мы видим тенденции – Иран находится в коалиции с россией, Северной Кореей и Китаем, и выходить из нее не собирается.

Как сообщала Politeka, Сейраш рассказала о внутреннем кризисе в россии из-за операций ВСУ на Курщне.

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