Сейчас активно обсуждается ситуация вокруг Часового Яра: окружили или нет, есть ли продвижение или нет. Детальнее о реальной ситуации рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в новом интервью Politeka Online.

На данный момент вокруг Часового Яра существует определённый ажиотаж. По последним данным, противник контролирует около 40% города, но эти данные могут быть неточными. Часовой Яр — маленький город с населением около 12 тысяч до войны, где каждый метр имеет значение.

"Важной высотой в этом районе остаётся точка возле Каховки и Бахмута, где противник не смог продвинуться ни на метр за последний месяц. Они попробовали перейти канал, но встретили сильное сопротивление. Канал, о котором идёт речь, — это бетонная канава с большими трубами, которая сейчас представляет серьёзную преграду для техники" - заметил эксперт.

Он добавил, что там оккупанты уже потеряли технику, и оставшиеся солдаты откатились назад. За последний месяц продвижения нет.

Тактика врага остается неизменной: они пытаются прорваться малыми группами, но неизменно терпят потери. Противник также потерпел неудачу в попытках окружить город. Бои продолжаются, но никаких значительных продвижений у противника нет, добавил Сазонов.

На других направлениях, таких как Торецк, ситуация также остаётся напряжённой, но масштабных прорывов фронта не наблюдается. Бои продолжаются в районе Нелиповки, где противник может попытаться отрезать Нью-Йорк (пригород Донецка).

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