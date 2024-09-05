В Покровске не стоит паниковать, потому что у врага тоже кончаются силы, они выдыхают, что видно и по количеству людей, которые не бросают бой. Все, что у них получается на Покровске, только потому, что у нас тоже есть бригады, которые стоят там и воюют. Они давно на месте, боевые, выжатые, но все равно держатся лучше, чем полностью комплектованные, рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в новом интервью Politeka Online.

"Ударить сильно ни у них, ни у нас нет возможности. Это видно и по Курску, и по Покровску. Ресурсы у них не бесконечны, и они идут на Селидово, штурмуют его, чтобы закрыть свой фланг. Все по учебникам, советским, в принципе. Раньше полгода назад, если бы была такая ситуация, у них бы одна группа шла на Покровск, другая на Мирноград, одновременно шли бы на Селидово и Курахово. Сейчас они не могут себе позволить сразу два наступления", - заключил эксперт.

На Покровске в день у них меньше ста человек, официально подтвержденных. По видеоматериалам 120–200 плюс раненые. Они теряют много техники, часть которой не работает, судя по тому, что мы видим. Похоже, что технику на Покровск перекинули, поэтому наши дроны не фиксируют ее, добавил Сазонов.

Также, по его словам, враг не снимает силы с Покровска ни на Курск, никуда. Это для них приоритетное направление, не потому что стратегически там важно, но это то, где у них есть успехи, это то, из чего они делают положительные новости.

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