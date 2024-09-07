Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что превентивный заход на Курщину до российского наступления на Сумщину – это наша альтернатива ударам вглубь россии, которые нам запрещают партнеры.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сломан российский нарратив, который они запускали в частности в западные медиа о том, что Украина никак не может переломить ход событий, никак не может перехватить инициативу, и фактически все идет к тому, что война будет позиционная, война будет замораживаться, поэтому, мол, давайте искать какое-нибудь решение, которое прежде всего устраивало бы кремль, но, естественно, не устраивало бы Украину. И здесь Украина сорвала планы путина», – объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет он, россия действительно перебрасывает войска из-за наступления ВСУ на Курщине, у нас поднимается боевой дух, а у врага растут потери на своей же территории. И эта буферная зона, констатирует эксперт, как говорит Зеленский, действительно становится определенной альтернативой дальнобойному оружию, которое нам не дают в большом количестве и которое не дают применять по территории россии.

По словам эксперта, когда Зеленский говорит об альтернативе, это наталкивает на мысль, что он может предложить вывести ВСУ из Курщины в обмен на право бить ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG по россии, потому что Украина должна иметь возможность себя защищать – либо так, либо так.

«Сейчас для врага очень много точек напряжения, нестабильности. Кто-то сравнивал это с тактикой тысячи порезов, я сравниваю это с кунгфу. Это наше боевое искусство. Как в фильмах, кто видел, как китайские монахи Шаолиня откуда-то налетают и потом исчезают, фактически наносят противнику какие-то сокрушительные удары и отходят, а потом, опять же, появляются совсем с неожиданного, с неожиданного для врага места», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россиянам, очевидно, уже не удается наступать на Покровск.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, где найти 12 миллиардов в бюджете в следующем году.