Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ракетно-дроновых ударов рф по Украине, а также спрогнозировал, когда ждать новой массированной атаки.

Если мы отслеживаем тенденцию с начала лета, то мы видим, что противник пока стабильно использует так называемую трёхволновую тактику, а именно дроны, крылатые ракеты и баллистика.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Изменение тактики заключается в том, какие силы и средства они имеют в каждый конкретный день под рукой для того, чтобы их использовать. Нужно понимать, что россия, безусловно, имеет некий запас ракет, но есть еще такое понятие как ядерная триада, то есть они не могут просто использовать все ракеты для нанесения ударов по Украине, они обязаны какую-то часть ракет производить и сберегать именно для потребности этой ядерной триады", – заявил Сергей Грабский.

По мнению военного эксперта, следующие массированные атаки, вероятнее всего, мы можем ожидать где-то в середине октября, потому что, во-первых, противник сможет накопить достаточное количество ракет, а, во-вторых, это начало отопительного сезона.

"Противник, безусловно, будет пытаться делать всё возможное для того, чтобы осложнить нам вход в отопительный сезон, поэтому, к сожалению, мы не можем говорить о том, что интенсивность ракетных и дроновых ударов будет уменьшаться по территории Украины. Тут дело будет состоять в том, насколько мы будем эффективно активными и пассивными методами противодействовать этой угрозе, но такая угроза сохраняется", – добавил Сергей Грабский.

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