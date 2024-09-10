Политолог Степан Демура объяснил, что после распада СССР мир уже не рассчитывал на такое большое противостояние, как между Украиной и россией, и не готовился к нему.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как рассказывает эксперт, концепция НАТО до начала 1990-х была заточена под мощнейшее противостояние с СССР, это огромные деньги, огромные бюджеты Пентагону и ВПК, а американская армия готовилась к одновременному участию в двух войнах и еще в третьем конфликте средней интенсивности. Но потом, продолжает он, они сократили армию, готовились к быстротекущим конфликтам с превосходством в воздухе и наземной операции, как было, например, с Югославией и Ираком.

«НАТО столкнулся с военным конфликтом, интенсивность которого они не могли представить. Линия фронта больше 1000 км, ежедневные потери техники и личного состава… Личного состава – больше 2-3 тысяч в день, техники – несколько десятков единиц», - утверждает Степан Демура.

Кроме того, объясняет он, проблема в том, что они сократили ВПК и начали производить дорогие и очень дорогие в обслуживании уникальные образцы оружия, которые при массовом использовании летают 30% времени, остальное – на ремонте. Отсюда же, подчеркивает эксперт, и проблемы с поставками снарядов, ракет, техники Украине.

«Невозможно сконцентрировать живую силу и технику для мощного прорыва, потому что она будет уничтожена. Как у американцев все организовано? Как у нас до войны. Огромный склад вооружения, боеприпасов, причем этот склад не далеко от линии боевого соприкосновения, все выделяется на другие подразделения. Этот склад в настоящее время уничтожается в течение 2-3 минут от момента его образования, условно говоря», - объясняет Степан Демура.

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