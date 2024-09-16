Российские оккупационные войска, чтобы не получить фланговый удар с направления Селидово-Карловка, осуществляют прорыв по направлению на Украинск и Горняк, чтобы выровнять линию фронта по направлению как минимум Горняк – Кураховка – побережье Кураховского водохранилища, то есть обезопасить свои фланги и в дальнейшем продвигаться.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

По словам военного эксперта, здесь мы наблюдаем классическую схему наступательной операции: противник, используя свое численное превосходство, обеспечивает свои фланги, расширяя зону контроля и затем будет пытаться двигаться дальше на этом направлении.

"Ситуация на Кураховском направлении, в районе Кураховки, Горняка и Украинска очень сложная, потому что после прорыва противника по направлению на Горняк удерживать это направление, этот участок местности, которая ограничена рекой Волчья, очень сложно. Я думаю, что наши войска сейчас начинают отвод сил и средств оттуда, потому что удерживать их там достаточно большая проблема, потому что есть огромная угроза окружения на этом направлении", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что этот участок фронта на сегодняшний день самый сложный, и есть большая вероятность, что нам необходимо будет как можно быстрее покинуть эту зону во избежание окружения и выстроить свою оборону на линии Украинск - Горняк - Кураховка – Александрополь - Острое.

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