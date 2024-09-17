На Кураховском направлении можно говорить о большом и малом "карманах", где украинские войска могут попасть в окружение в случае прорыва российских оккупантов.
Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
"Если мы говорим о большем кармане, который ограничивался Украинском, Невельским и Александрополем, то малый карман – это Александрополь, Красногоровка, Максимильяновка, и здесь в общем-то речь идёт о примерно такой же ситуации, то есть противник, прорвавшись к Александрополю, имеет возможность нависать над Максимильяновским укрепрайоном, создавая угрозу с севера для него", – заявил Сергей Грабский.
По словам военного эксперта, ситуация остается очень напряженной, и сейчас речь идёт не так о Покровском направлении, как уже о собственно Кураховском.
"То есть целью противника, мы понимаем, есть продвижение по трассе и выход как минимум на этом этапе к населённому пункту Курахово. То есть бои здесь продолжаются, и ситуация остаётся очень-очень сложной", – подчеркнул Сергей Грабский.
Отметим, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что российским военным не хватает ресурсов, чтобы воевать сразу на нескольких направлениях, сейчас у них в приоритете Покровское и Кураховское направление, а также им приходится перебрасывать подразделения на Курщину.
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