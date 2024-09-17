Курская операция уже вошла в фазу оборонительной операции, при которой мы наносим удары противнику, уже не расширяя территорию, потому что противник сосредоточил достаточно серьёзные ресурсы на этом направлении.

Цели Курской операции состояли и состоят в том, чтобы создать максимально буферную зону для того, чтобы минимизировать возможность нанесения ударов по украинской территории с этой стороны, максимально оттянуть на себя значительные контингенты российских войск и, уже находясь в ситуации обороны, нанести им максимальное поражение

Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, можно говорить, что мы уже выполнили задачи Курской операции, потому что противник отвёл значительные ресурсы, создал группировки войск на других направлениях, в частности в Брянске и Белгороде, чтобы не допускать попыток прорыва на эту территорию украинских сил обороны и, соответственно, эти войска не могут быть задействованы для боев на территории Украины.

"Сейчас началось контрнаступление, россия очень активно атакует, наносит удары по нашим позициям. Нужно понимать следующее, я так предполагаю, что такой прорыв россии осуществляется еще и потому, что наши войска сходу переходят к обороне, и говорить о плотности инженерно-фортификационных сооружений на этом направлении очень рано.

К сожалению, нужно отмечать, что инженерная фортификация – это не сильная сторона украинских войск, они более приспособлены и действуют более активно и эффективно в условиях маневренной обороны или маневренных действий. Засесть в глухую оборону – это немножко не по нашему, как мы говорим, поэтому ситуация достаточно сложная, и там противник наносит сейчас удары", – добавил Сергей Грабский.

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