Политический психолог Олег Хомяк объяснил, что в человеке можно увидеть таланты или вызовы, которые стоят перед ним, но увидеть предназначение невозможно, поскольку его нет.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Это синоним, когда миссия говорят – то же самое. Вот я бы сказал, что это то же самое. Во-первых, это доказать невозможно. Второе – это подпитывает чувство собственной важности. Ты, может быть, и в грязи живешь, но предназначение у тебя есть. В-третьих, это хороший маркетинговый ход для стимулирования людей заниматься каким-то развитием, достижениями, еще чем-то. То есть у тебя есть предназначение, ты его не знаешь, а я тот, кто знает, как тебе его найти», - объясняет Олег Хомяк.

Тем не менее, констатирует он, невозможно посмотреть на человека и сказать, что вот это-то его предназначение, ему надо двигаться туда-то и туда-то. По словам эксперта, со своей практики он может сказать, что в человеке можно увидеть какой-то талант или вызовы, которые перед ним стоят, но вот некое предназначение – нет.

Когда говорят о судьбе, отмечает он, то это же имеются в виду некие программы человека, эти программы есть у всех, это жизненные сценарии, то есть из области психологии, а вот на Востоке говорят о карме. То есть, утверждает гость программы, это некая предопределенность, но нигде не сказано, что должно быть именно так.

«Это сценарии. А предназначение – как бы типа ты для чего-то предназначен. Так же, как с миссией. Если честно, то я этого не обнаруживал. Я работаю с людьми, с собой, я вот как бы что-то обнаруживаю, могу что-то об этом сказать, но вот сказать, что там есть предназначение какое-то… Ну, я не понимаю, о чем идет речь, честно говоря», - заключает Олег Хомяк.

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