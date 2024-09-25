Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал об успешной спецоперации ГУР, благодаря которой удалось освободить агрегатный завод в Волчанске, и рассказал, что будет дальше.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«И действительно это очень важно, там находились элитные российские подразделения длительное время, они удерживали этот завод, фактически мешавший для того, чтобы дальше распространить нам зону контроля над Волчанском, вытеснить врага и разбить любые их бредни и надежду на то, что они смогут в будущем продвинуться в Волчанске и дальше», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, российский план заключался в том, чтобы выйти на юг за Волчанск, в населенный пункт Белый Колодец, угрожать Купянску и нашей группировке там. Это, добавил эксперт, они планировали еще на май, но благодаря ВСУ не удалось.

«Теперь у нас появляется возможность полностью взять под контроль Волчанск и дальше создавать плацдармы для определенных тактических успехов, продвижений и для того, чтобы выжимать врага из Харьковщины и выжимать в Шебекино», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, эта операция ГУР стала возможна из-за того, что мы перекрыли канал обеспечения и снабжения оккупантам, а также лишили их огневой поддержки – это уже результат успешного удара по арсеналу в Торопце, враг остался без должного количества снарядов, мин и огневого прикрытия.

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