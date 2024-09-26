Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что, очевидно, главным сейчас будет Кураховское направление на Донбассе, поскольку на Покровск россияне пойдут не в лоб, а с флангов.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, ситуация на Покровском направлении переросла в оперативно-тактический кризис. Как он рассказывает, Украина очень стратегически правильно также перебросила туда резервы, но не из-за этого сейчас наблюдается приостановление движения противника.

«Покровск – это крупнейшая агломерация, где-то население до 100 000, это крупный центр, там шахты, там застройки многоэтажные, промышленные зоны. И если туда ввязаться в бой, то это не Авдеевка, это не Бахмут. Там можно завязнуть на год, два-три. И, по всей видимости, противник это оценил, и сейчас будет делать все возможное, чтобы обойти его с двух сторон, как Украинск. Украинск в лоб же не штурмовали, в основном обходили с севера и с юга», - объясняет Олег Стариков.

Как он утверждает, Покровск – это дорога, а войны выигрывает именно логистика, поэтому это важно. Тем не менее, отмечает эксперт, сейчас основные боевые действия начали перемещаться на Кураховское направление, это южный фланг Покровского направления, Украинск они уже взяли, это будет их плацдарм.

«Сейчас пытаются с двух сторон взять в окружение. И если у противника удастся, то одна-полторы бригады может ввязяться в котел, поэтому наше командование их начало оттуда потихонечку в плановом порядке отводить. Еще раз говорю, происходит отход, не отступление», - заключает Олег Стариков.

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