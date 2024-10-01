Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как наземная операция Израиля против Ливана может повлиять на российско-украинскую войну и, в частности, участие в ней Ирана.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, пока видим, что Иран не слишком спешит спасать свое ливанское прокси «Хезболла» от израильской операции «Стрелы севера», поэтому остается наблюдать, как ситуация будет развиваться дальше. В частности, подчеркивает он, нам здесь интересен именно Иран и, конечно, его сотрудничество с россией, его помощь россии в войне против Украины.

«Израиль не может провести самостоятельно столь мощную операцию против Ирана сухопутную, я имею в виду именно сухопутную, не воздушную, потому что воздушную может, и он это неоднократно показывал. Но вот для того, чтобы не провели воздушную, Иран ищет ПВО в россии. А вот сухопутную будет сложно, да и Иран пока на это не пойдет», - отмечает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, сейчас в контексте этих событий Иран сконцентрируется на двух вещах, первая из которых – это атака американских баз, а вторая – это, как ни парадоксально, передача оружия россии. Как он объясняет, Иран хочет получить от россии ядерные технологии, а также самолеты, системы ПВО и другие средства.

«То есть я не думаю, что сегодня это отвлечет Иран таким образом, что они перестанут оказывать военную помощь россии. Иран остается едва ли не самым преданным союзником россии так же, как и Северная Корея, и, несмотря ни на что, эту помощь оказывает. Могут быть перебои, но не откажется, потому что где тогда Ирану взять ядерное оружие, кроме россии? Вряд ли кто-нибудь поможет. Поэтому они зависимы сейчас от россии», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Украине нужны такие же возможности, какие есть у Израиля, чтобы за каждую российскую ракету мы могли уничтожить город на их территории.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, чем приход ультраправых к власти в ЕС угрожает Украине.





