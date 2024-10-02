Президент аналитического центра Consultations on international policy and economy (Канада) Фикрет Шабанов рассказал, как долго еще продлиться российско-украинская война и как ее закончить.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Новый министр иностранных дел Великобритании сказал, что война не закончится ни в 2025, ни в 2026, и нужно приготовиться к худшим временам», - отмечает Фикрет Шабанов.

Во-вторых, рассуждает он, раз Украина – это Европа, то та же Франция может выйти и заявить, что они не довольны перекройкой мироустройства после Ялтинской конференции, пусть НАТО выйдет погулять, нечего ему делать тут, а мы сами сформируем новый союз – Альянс европейских союзников Ватикана.

Так что, констатирует эксперт, Украина страдает от всех этих противоречивых позиций, идей, доктрин, проектов. К тому же, добавляет он, война управляема, ведь Украине дают оружие дозированно, пипеточно, чтобы они не проиграла, но и не выиграла.

«Выход – просто заморозка войны. И это должна сделать Украина, если она сможет, по линии разграничения. И это не отказ от территории. На заморозку войну пошел Азербайджан в 1994 году, когда ему навязали унизительный, оскорбительный Бишкекский договор, его навязал значит бывший министр обороны, который одной рукой нам бил по голове, а другой рукой поставлял бесплатно в Армению вооружение. Мы согласились, потому что нужно было готовиться к войне, мы к ней были не готовы», - объясняет Фикрет Шабанов.

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