Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последние события с фронта, в частности уход ВСУ из Угледара и рассказал, какие потери понес враг и на какие позиции переместятся наши бойцы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Понятно, что к этому шло. Самое главное, что могли обеспечить наши бойцы в этой ситуации, – это выйти из Угледара, не дать врагу окружить. Очевидно, врагу не удалось ничего подобного, нашим силам удалось отойти, иначе пропаганда бы российская уже сейчас распространяла многочисленные видео и фото, мол, смотрите, какие оцепления, пленные украинские и т.д. Этого нет. Следовательно, выйти и сохранить личный состав – это то, над чем работали, и то, что удалось», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, Угледар выполнял функцию сковывания, сдерживания российских войск до тех пор, пока это было возможно на этом направлении. А враг, подчеркивает эксперт, это направление использовало для того, чтобы прорваться дальше и двигаться с юго-востока в сторону Курахового, дальше на северо-запад, то есть это был наш такой форпост.

«Более 30 месяцев, можно сказать, длилась героическая оборона Угледара. Уничтожены десятки танков, если не сотни, с бронированными боевыми машинами, артиллерией, множество погибших российских военных. То есть выполнял свою функцию на отлично при текущих условиях. Но из-за прорыва врага, из-за того, что врагу удалось прорвать восточный фланг, из-за того, что было численное преимущество противника, где-то истощенность определенная наших контингентов, из-за тяжелых боев все же приходится отходить», - рассказывает Александр Мусиенко.

Очевидно, констатирует он, дальше ВСУ будут отходить в большие населенные пункты, потому что защищаться в маленьких городах или в поле возможности нет, враг активно применяет КАБы, а нам не хватает ПВО, чтобы прикрыть линию боевого столкновения, чтобы защитить там бойцов от этих ударов. По словам эксперта, дальше ВСУ будут защищаться вокруг более крупных населенных пунктов, как минимум таких, как Покровск.

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