Сейчас на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях российские оккупационные войска используют ту тактику, которую использовали в Часовом Яру, Торецке, Нью-Йорке, а также Селидов.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Логика простая: есть позиция противника, есть наша позиция, чтобы штурмовать наши позиции, наши укрепления, им нужно до них дойти. Максимум потерь у них не во время штурма, а именно при проходе этого участка. Для этого используется все, чтобы живым дойти до наших позиций: это багги, мотоциклы, бронетехника и самый простой циничный расчёт, который мы тоже используем.

Чем мы их отрезаем – дроны, сбросы, FPV, миномёты, арта. Поэтому любая группа пять человек и больше – это мишень жирная. Поэтому по два-по одному человеку они просачиваются из того расчета, что мы не будем тратить мину миномёта на одного человека", – заявил Кирилл Сазонов.

Поэтому, по словам военного, оккупанты пытаются по одному-два пробиваться к нашим позициям, там собираются человек восемь и вместе уже штурмуют.

"Это не новая тактика. Хотя начинают, как правило, они борзо, с механизированных штурмов, на броне: получится сразу – отлично, не получилось, разбомбили, разобрали на кусочки – все, начинается просачивание по одному-по два малыми группами", – пояснил Кирилл Сазонов.

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