Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Запад дальше требует снижения мобилизационного возраста в Украине, но уже, наконец, обещает большее вооружения и скоро.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«О мобилизации высказался Бен Ходжес. Не знаю, будете ли вы после этого его любить так, как раньше. В 2022-2023 годах он был любимцем украинской публики, говорил о том, что нужно уничтожить Крымский мост, нужно бить по Крыму, верил в Украину, критиковал Запад, кстати. Он выполнял полезную функцию, потому что критиковал Запад и говорил, что нужно делать еще больше для поддержки Украины», – отмечает Александр Мусиенко.

Сейчас же, рассказывает он, Ходжес заявил, что Украине нужно снижать мобилизационный возраст и даже расширить категории мобилизации для женщин. В целом же видим, констатирует эксперт, что, несмотря ни на что, снижение мобилизационного возраста все равно дискутируется, обсуждается, эта тема не исчезает со страниц мировых медиа. Однако, отмечает он, мобилизация продолжается, люди идут в армию, и им нужно обеспечение, поэтому ускорение и увеличение западной помощи – задача №1.

«Салливан сказал, что до середины января Украина получит значительное количество вооружения: это тысячи снарядов, даже сотни тысяч было сказано, это ракеты, тысячи ракет разных типов, не уточняется, это сотни бронемашин и обеспечение», - сообщает Александр Мусиенко.

На словах, отмечает эксперт, все это звучит довольно-таки не плохо, это то, в чем Украина как раз нуждается, чтобы сформировать новые бригады и дать отпор оккупантам, а дальше увидим, успеет ли прийти помощь.

Как сообщала Politeka, Фесенко заявил, что многие обманулись Планом победы, думая, что это о военной стратегии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как далеко зайдет сотрудничество путина с Ким Чен Ыном.