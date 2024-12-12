Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал предупреждение разведки США и Белого дома о том, что в ближайшие дни россия может снова использовать против Украины «Орешник».

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, уже несколько дней не фиксировалось масштабных дроновых атак со стороны россии, а до этого они были регулярными. Это значит и свидетельствует, констатирует он, что враг может готовиться для того, чтобы совершить как минимум масштабную ракетно-дроновую атаку в ближайшие дни и недели.

«Понятно, что россия будет давить прежде всего по политическим причинам, они хотят продемонстрировать и показать свои возможности. В частности, путин, опять же, включает фактор «Орешника», того, что он может быть применен. И, вероятно, на этот раз не исключено, что с большей боевой частью, о масштабах которой трудно догадаться», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, прошлый масштабный ракетный обстрел со стороны россии был около трех недель назад, конечно, с тех пор враг накапливал ракеты, и накапливал он их и до того, до этого последнего масштабного удара. Поэтому, утверждает эксперт, такие риски сохраняются, в ближайшие дни следует быть бдительными, как говорил президент Зеленский, не игнорировать воздушную тревогу, «Орешник» может быть более мощным.

«Но точно это не апокалиптический сценарий. Эта ракета, конечно, опасна, но без ядерной боевой части. Это самое важное и самое главное, что нужно знать. Поэтому риски здесь остаются», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко призвал присоединяться к ТрО, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.