Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление спикера ОСУВ «Хортица» Назара Волошина о том, что ВСУ удалось отбросить россиян неподалеку от Покровска, и рассказал, что это нам дает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Удалось отбросить российские силы вблизи Песчаного, что неподалеку от Покровска, этот поселок расположен рядом с поселком Шевченко. Силы обороны дали отпор врагу, он откатился к посадкам, и сейчас там продолжаются боевые действия. То есть мы видим, что Вооруженные силы Украины, несколько дней назад начавшие контратаку на Покровском направлении, сумели дать отпор врагу, дали встречный бой и перешли к успешной контратаке, которая имеет вот такие последствия», - рассказывает Александр Мусиенко.

Конечно, констатирует он, враг продолжает атаковать, наступать и давить, поэтому нашим защитникам и защитницам на фронте очень не просто в этот момент, приходится проводить такие серьезные, мощные бои, но мы видим, что делается все возможное для того, чтобы изменить ситуацию на пользу Украины. К тому же, добавляет эксперт, мы видим, что битва за Покровск не начинается, бои даже не в окрестностях и никаких ДРГ в городе не фиксируется.

Как он полагает, ВСУ и вообще украинский народ меняют геополитический расклад, геополитический ландшафт происходящего и фактически доказывают, что Украина на острие этой борьбы прежде всего за нашу свободу и демократию, но также и за европейскую цивилизацию в целом.

«И почему сейчас это так активизируется? Ну, потому что, опять же, например, издание New York Times пишет, что конец войны близится и что соглашение неизбежно», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как в Черном море утонули два российские нефтяные танкеры.

Также Politeka писала о том, что Пальчиков рассказал, сколько украинских территорий уже разминировано: «Площадь некоторых европейских государств».