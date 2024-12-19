Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что до выборов в Бундестаг Германии стоит устроить охоту на ведьм – российских агентов, поскольку их там много и они постараются повлиять на результаты.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, Бундестаг объявил вотум недоверия правительству Шольца, а это означает досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года. Что касается даты, рассуждает он, то вряд ли они вспоминают День Советской армии и Военно-морского флота, скорее речь идет о третей годовщине российско-украинской войны, конечно, что будет очень символично.

«Эти выборы могут оказаться гораздо более опасными для нас и для всего мира, чем американские, я вам серьезно сейчас это говорю. Потому что в американские выборы россия вмешаться сильно не могла, повлиять на то, победит там Трамп или Харрис, тут у россии, как говорится, и кишка тонка, и денег мало, и далеко все это для них, и не так много своих инкорпорированных агентов и так далее. А Германия вся просто кишит этими самыми российскими агентами», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его словам, раньше у россии был «Киев за 3 дня», а теперь будет «Европа за 3 дня», причем в этот раз может получиться. Ведь, напоминает эксперт, не так давно россияне смогли протащить своего кандидата на выборах в Румынии во второй тур, другое дело, пришли умные люди и все это отменили, но все равно лучше бы в Германии началась сейчас условная охота на ведьм – агентов кремля.

«И у них это удалось в Венгрии, у них удалось это в Словакии. Ну, Сербия изначально была их, они ее не отдавали. Они предприняли попытки в Румынии, в Молдове, им это удалось в какой-то момент в Грузии, и вот сейчас они будут пытаться захватить главный куш – Германию», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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