Военный эксперт Олег Стариков предупредил, что россияне готовятся штурмом взять Покровск, и ВСУ надо его удержать, иначе падет весь Южный Донбасс.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, то, что происходит сегодня на Покровском направлении, и то продвижение противника, которое мы сейчас там наблюдаем, - это реализация намеченного на 2024 год плана военной кампании россии. И сейчас, сообщает он, россияне реально подошли, пытаются создать плацдарм, чтобы взять Покровск штурмом.

«Покровск является направлением главного удара, то есть главного стратегического удара, который противник наметил на 2024 год. Кураховское – это вспомогательное. Если брать Южнодонецкое, Великая Новоселка, это отвлекающий. И у них получилось, в принципе, они сейчас с юга подбираются под Кураховское направление. А также вспомогательное – Северское, это вообще отвлекающее, и Курское», - рассказывает Олег Стариков.

Как он объясняет, Покровск – город очень важный, потому что это стратегический укрепрайон, и его падение приведет к падению всего Южного Донбасса. По словам эксперта, это логистический хаб, то есть через него происходит вся логистика на Южный Донбасс, Запорожья, с Днепра, с Изюма.

«И как раз с юга подходят, это будет последний пункт так называемого первого оборонительного стратегического эшелона. Так вот после него начинается второй оборонительный стратегические эшелон – это Славянско-Краматорская агломерация. Если падет, дальше они пойдут вверх, именно на север, там они зайдут с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию», - объясняет Олег Стариков.

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