Военный эксперт рассказал, как продвигается наступление рф на территории Курской области, и какая ситуация сейчас у подразделений ВСУ.

На территории Курской области российские оккупационные войска ведут уже четвертое наступление, пытаясь выкурить украинские подразделения.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

По словам военного эксперта, в этом районе действует небольшая манёвреная украинская группировка, которой удается даже проводить контратаки на отдельных участках, и наступление противника сейчас не имеет особого успеха.

"Мы будем вести эти маневреные действия для сковывания противника настолько, насколько позволит нам оперативная ситуация, и настолько, насколько будет в этом целесообразность.

То есть противник показал свою феноменальную неспособность противостоять Украине, которая ведёт манёвреную войну, то есть здесь оперативная инициатива, как это странно не звучит, на стороне Украины, что позволяет нам, в частности, проводить контратаки на отдельных участках", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что перед Украиной не стоит глобальная задача любой ценой, несмотря ни на что удерживать позиции в Курской области, а стоит задача наносить максимальное поражение противнику, связывать его боями, не допуская переведения основных сил и средств на другие участки фронта, что мы с честью выполняем.

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