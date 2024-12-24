Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении, и объяснил, есть ли угроза окружения ВСУ.

Российские оккупанты сейчас, заканчивая с Курахово, обезопасив свои фланги, возвращаются к своей главной задаче – продвижению в районе Покровска.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Наша задача как можно дальше держать противника от Покровска, имея возможность при этом готовить инженерно-фортификационные сооружения и готовить город к обороне.

Как противник себя поведёт, насколько хватит его возможностей для того, чтобы продвигаться вдоль трассы Покровск-Павлоград, сказать сложно, но уже то, что они сейчас сосредоточились на линии Новый Труд-Шевченко-Песчаное и давят в этом направлении, то, в общем-то, даёт основание предполагать, что противник будет продолжать наступление уже непосредственно на Покровск", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что пока рано говорить о возможном окружении Покровска, поскольку для этого оккупантам нужно иметь соответствующий комплект войск.

"На сегодняшний день мы видим ситуацию, когда противник имеет, наверное, двуединую задачу, а именно продвинуться как можно дальше вдоль трасы Покровск-Павлоград или Покровск-Константиновка для того, чтобы на отдельных участках просто выйти на эту трассу. Говорить об окружении Покровска на сегодняшний день достаточно рано", – добавил Сергей Грабский.

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