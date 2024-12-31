Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что, если бы действительно 30 декабря планировалась историческая встреча и окончание войны, то как минимум были бы хоть какие-то утечки в американских медиа.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В рождественско-новогодний период невозможно без какого-либо карнавала, маскарада, клоунады и т.д. Ну, вот и у нас так же все закрутилось, а началось это 29 декабря. Откровенно скажу, не хотел я это комментировать, но, если уж это заполонило социальные сети, телеграмм-каналы и многое другое, пожалуй, невозможно избежать этого. Вы знаете, что журналист Дмитрий Гордон начал публиковать данные, что 30 декабря закончится война, что произойдет какая-то историческая встреча», - комментирует Александр Мусиенко.

Как рассказывает эксперт, говорилось о том, что самолеты из россии полетели в США, чиновники рф встретятся с командой Трампа, и эта историческая встреча положит конец войне. Во-первых, отмечает он, за время полномасштабной войны российские самолеты неоднократно летали в США.

Во-вторых, отмечает эксперт, если бы действительно готовилось что-то такое историческое, то были бы утечки в американских медиа, а их не было. Да, констатирует он, в определенной степени переговорный трек идет, зондаж позиций, продолжаются обсуждения возможностей, в частности, идеи с европейскими миротворцами, второго Саммита мира, но Украине нужна сильная позиция, чтобы это был мир через силу, и пока до этого не дошло.

«Поэтому все эти сообщения воспринимайте как рождественско-новогодний карнавал и маскарад с теми же актерами, которых узнаешь под любой маской. Вот, собственно говоря, что нужно понимать. Поэтому я держал паузу, не комментировал, думал, возможно, хоть какие-то утечки информации появятся в западных медиа – британских, французских, испанских, ну, прежде всего, конечно, в американских – ничего подобного там не было. Ну, значит, о чем здесь можно говорить?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что москва выдвигает требования к другим такие, которые не готова выполнять сама.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, когда россия пойдет на переговоры: «До июня будут пугать всех».





