Военнослужащий ВСУ рассказал об обострении ситуации в Курской области и предупредил, чего ждать украинцам в январе.

Январь будет особенно тяжелым на фронте из-за фактора Трампа, потому что россияне пытаются успеть максимум до инаугурации американского президента.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Потому что он может принудительно усадить всех за стол переговоров, сил у него хватит, а отказ карается жестоко. Поэтому они за январь нас отсюда, с Курщины, попытаются выбить любой ценой. Я вижу по штурмам – я таких штурмов не помню с Бахмута", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам военного, в последнее время оккупанты работали малыми группами, постепенно просачиваясь, но сейчас можно видеть, как они по 30 человек ломятся через поле на наши позиции, что говорит о том, что рф пойдет на все, чтобы за оставшиеся дни выжать нас из Курщины.

"Пополнения все из россии, все резервы идут сейчас два направления: это Донецкая область и Курская, там у них принципиальное наступление на Курахово и Покровск, здесь – принципиально нас выжать любой ценой. Поэтому в принципе каждый день обстрелы, каждую ночь попытки продвинуться небольшими группами, каждый день штурмы, каждый день, они работают очень активно.

Поэтому январь пройдёт под знаком до инаугурации Трампа успеть решить максимум задач. У них две ключевые задачи: это Донецкая область, полностью она не решается, но хотя бы Покровск, и Курская. И то, и другое под большим вопросом", – добавил Кирилл Сазонов.

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