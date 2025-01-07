Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что в 2025 году действительно есть шансы на свержение режима Лукашенко, возможно, Трамп даже договорится с Китаем, но с путиным по Ирану вряд ли.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Американское издание Politico представило список черных лебедей на 2025 год. 15 футурологов, научных работников, аналитиков внешней политики и других прогнозистов составили перечень непредсказуемых, маловероятных и взрывоопасных событий, которые могут произойти в этом году», - сообщает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, прогнозируется, что Трамп и путин договорятся, как заставить Иран прекратить разрабатывать ядерное оружие, в частности, путин убедит Иран сделать паузу на 5 лет, а Трамп уговорит Израиль не атаковать Иран в обмен на налаживание отношений с Саудовской Аравией. По мнению эксперта, это маловероятно, Трамп имеет очень четкую позицию по отношению к Ирану, да и в целом слишком много прогнозов о том, что он будет договариваться именно с путиным.

Более вероятный, рассуждает он, альянс Трампа и Си Цзиньпина. По словам эксперта, в свой первый срок Трамп вел торговую войну с Китаем, но сейчас очевидно, что США лучше столкнуться с Китаем, чем с путинской россией, тем более, что Маск и остальные бизнесмены заинтересованы в таком сотрудничестве.

«Свержение режима Александра Лукашенко в Беларуси. По мнению экспертов, негативный результат для кремля в войне против Украины может бросить вызов правлению путина, а народ Беларуси может получить свободу, воспользовавшись ослаблением позиции путина и его неспособностью вмешаться, чтобы спасти Лукашенко. Ну, дал бы Бог. В конце концов, белорусы все же, в отличие от населения на россии, выходили на акции протеста, как бы то ни было, боролись, и многие продолжают эту борьбу, находясь за границей или в тюрьмах», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что ситуация все же, к сожалению, скорее всего двигается по пути эскалации, чем окончание войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о ситуации в Курщине и угрозах для Белгородской области.