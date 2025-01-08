Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, действительно ли Курская операция ВСУ может стать концом для путина, как об этом пишет The Telegraph, и оценил потери войск рф по всей линии фронта.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как он рассказывает, The Telegraph пишет об успехах ВСУ в Курской области, отдельно сказано об ударах по 810-й российской бригаде морской пехоты, которая пострадала настолько, что отступила с Курской дуги. По словам эксперта, мы не впервые уже бьем по их командному пункту, очевидно, и не в последний раз, это хорошо, потому что мы нарушаем координацию между подразделениями и срываем их операции.

«К Рождеству россия не добилась успехов в Курской области. Ну, не достигнет уже и второй даты дедлайна, которое российское руководство ставило на 20 января, то есть до инаугурации Трампа. Можно констатировать, что пока, несмотря на задействование войск Северной Кореи, они не имели того успеха и не выполнили тех надежд, которые возлагало на них российское командование», - констатирует Александр Мусиенко.

Что касается потерь, отмечает он, то, как сообщала британская разведка, декабрь 2024 года стал самым плохим для российской армии, ежедневные потери составили 1570 человек, что является новым рекордом в войне, а всего в декабре россия потеряла 48670 военных, что превышает показатели ноября - 45680.

«Ну, я вам скажу, что это уже превышает любые данные мобилизационных возможностей, которые сейчас есть у россии. Сообщали о том, что они мобилизовывали в месяц даже по высоким показателям 30-35 тысяч, ну, даже возьмем 40 тысяч. Данные (ред. – потерь) реально превосходят все эти характеристики и являются новым рекордом. Интересно будет понаблюдать, насколько они смогут поддерживать такую ​​планку, уже входя в 2025 год. Мне почему-то кажется, что не очень долго», – рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что время работает на кремль, поэтому не стоит рассчитывать на чудо в войне.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, с кем и о чем будет договариваться Трамп в 2025 году.





