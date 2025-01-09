Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что его цель – найти решение для завершения российско-украинской войны в течение 100 дней после инаугурации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Также, добавляет эксперт, Кит Келлог сказал, что времени у них мало, но люди должны понимать, что Трамп не собирается что-то дать путину или россиянам, он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать это справедливо и честно. По его мнению, следует остановиться на словах о гарантиях, потому что, конечно, нам нужно НАТО, но интересно, что имеет в виду Келлог.

«Пока мы не знаем, пока информации нет, но мы уже слышим о каких-то гарантиях. То есть с этой точки зрения я считаю, что это важный месседж, посмотрим, наконец, чем и как он будет воплощаться в жизнь. Сейчас сложно предсказывать. Это не НАТО, может быть, но какая может быть эта формула? Опять же непонятно. Думаю, что надо дождаться инаугурации, тогда станет ясно. Но чем ближе, тем больше мы слышим заявлений», - рассуждает Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он, американские медиа несколько разъяснили заявление Трампа о 6 месяцах и указали, что журналист спрашивал его о встрече с путиным, а не о сроках окончания российско-украинской войны. И вот именно о встрече с Путиным, констатирует эксперт, Трамп говорил, что надеется провести это за 6 месяцев или даже гораздо раньше.

«Также объяснения о том, что 6 месяцев касались не сроков завершения войны в Украине, а потенциального разговора с президентом россии путиным, опубликовал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook. Ну, посмотрим, опять же, состоится ли эта встреча или нет. Очень много вопросов, потому что сейчас очень много заявлений, и я бы не стал вообще об этом говорить», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что россия уже теряет на фронте солдат больше, чем мобилизует.

Также Politeka писала о том, что Карасев объяснил, почему спецпосланник Трампа отложил визит в Киев.